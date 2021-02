Transgenderjongeren komen bij nieuwe hulplijn ervaringsdeskundigen tegen

De jongerenlijn richt zich vooral op jongeren van 12 tot 25 jaar die transgender, non-binair of nog zoekend zijn. Nu komen transgenderjongeren met problemen nu op wachtlijsten te staan en die kunnen oplopen tot wel twee jaar.

Iemand treffen die ervaringen kan delen

Deze jongeren vinden tot nu toe weinig aansluiting bij bestaande hulplijnen en informatiebronnen, zegt de organisatie. "Genderpraatjes is uniek omdat jongeren altijd iemand treffen die ervaringen met de beller kan delen. Juist voor jongeren die kampen met problemen of onderwerpen die zij in hun omgeving niet kwijt kunnen staat de jongerenlijn klaar."