22 bewoners verpleeghuis in Amersfoort overleden na coronabesmetting

In het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort zijn 22 bewoners overleden die positief waren getest op corona. In het tehuis wonen ouderen met dementie. Voor de uitbraak woonden er 106 mensen.

Het verpleeghuis meldde de uitbraak een week geleden. Op dat moment waren 70 bewoners positief getest en twee overleden. Onder het personeel bleef het aantal besmettingen beperkt. De uitbraak vond plaats kort nadat in het verpleeghuis een eerste vaccinatieronde was geweest. 'Zeer kwetsbare groep' Het verpleeghuis heeft een statement geplaatst op de website: Zij zeggen niet met zekerheid te kunnen zeggen of de overlijdens een direct gevolg zijn van de coronabesmetting. "Dat komt omdat het om een zeer kwetsbare doelgroep gaat met veel onderliggend lijden. We zien wel een hoger aantal overlijdens dan gebruikelijk." Inmiddels is het aantal besmettingen onder de bewoners teruggelopen van 70 naar 37. Naast de 22 overleden bewoners, zijn er 19 bewoners hersteld die eerder positief waren getest. 'Situatie trekt grote wissel op bewoners' "Deze situatie trekt een enorme wissel op de bewoners, hun naasten en natuurlijk op onze medewerkers. We leven erg met iedereen mee en doen er alles aan om hen zoveel mogelijk te ondersteunen", zegt Evelien Bongers van de raad van bestuur van Beweging 3.0. Dat is de organisatie waar het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis onder valt.