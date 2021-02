Omwonenden geschokt door baby in vuilcontainer: 'Maar je weet niet wat er is gebeurd'

De toegesnelde hulpdiensten haalden diverse vuilniszakken uit de container, waarna agenten ook een levende baby hoorden. De brandweer wist vervolgens een grote plastic tas naar boven te halen, waarin het pasgeboren meisje werd aangetroffen.

Onderzoek

Het kind werd daarna door de politie in warme jassen ingepakt en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar mensen die meer weten, of gisteren iets hebben gezien in de omgeving van de Meernhof in Amsterdam.