Clarence Seedorf: 'Geen gelijke kansen voor zwarte voetbaltrainers'

De 44-jarige geboren Surinamer trainde na AC Milan ook nog de Chinese club Shenzhen Xiangxue en de Spaanse club Deportivo La Coruña. Hij was tussen 2018 en 2019 bondscoach van Kameroen.

Commissie Mijnals

In Nederland bestaat de commissie-Mijnals om racisme in het voetbal tegen te gaan. Onder anderen Ruud Gullit, Humberto Tan, Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch en voormalig Oranje-international Daphne Koster zitten in die commissie.