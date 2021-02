'De telefoon staat roodgloeiend', stormloop op kappers door naderende opening

Mannen met een korte coupe

Ook bij reserveringswebsite Treatwell is het abnormaal druk. "We zien de boekingen binnenstromen. We zien 254 procent groei", zegt woordvoerder Rinke Adema. De sfeer onder kappers is nu anders dan de vorige keer dat ze weer open mochten, zegt ze. "Vorige keer was het nieuw, nu is het echt van: we moeten uit die lockdown."

De meeste boekingen die binnenkomen zijn van mannen die een korte coupe willen, vrouwen met lang haar komen graag weer langs en ook het bijwerken van wenkbrauwen moet nodig weer gebeuren, blijkt uit de boekingen. "Ook al is het nog niet duidelijk of de salons open mogen voor deze behandelingen."