Middelbare scholen en mbo deels open, avondklok blijft

In het Catshuis hebben kabinetsleden en deskundigen vandaag gesproken over kleine versoepelingen in de lockdown na 2 maart. De avondklok zal wel blijven, zegt verslaggever Frits Wester. Verder in dit liveblog: in veel natuurgebieden en parken is het ontzettend druk vanwege het mooie weer.

De hoofdpunten: Het afgelopen etmaal kwamen er volgens het RIVM 4720 besmettingen bij.

De ME moest vandaag opnieuw ingrijpen bij protesten op het Museumplein.