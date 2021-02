Politieacties: vanaf morgen geen boetes voor kleine overtredingen

De vakbonden zijn boos over het loonaanbod van het kabinet, dat in hun ogen veel te laag is. De bonden willen een loonsverhoging van 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen van 350 en 300 euro, de overheid wil een loonsverhoging van 1,3 procent en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro geven. De bonden hadden het kabinet tot vrijdag gegeven om met 'een acceptabele loonsverhoging' te komen, maar dat is volgens hen niet gebeurd.

Waarschuwing

Ze hebben hun leden nu opgeroepen de komende tijd alleen bekeuringen uit te schrijven bij grove schendingen van de openbare orde, overtredingen van coronavoorschriften en snelheidsovertredingen. Bij kleine overtredingen wordt 'in principe' volstaan met een waarschuwing en een actiebon, waarop staat waarom de politie dit doet.