Miljoenste prik coronavaccin vandaag gezet in Nederland: 'En half maart twee miljoen'

Tot en met gisteren stond de teller op 987.435. Aangezien er dagelijks - ook op weekenddagen - zo'n 30.000 prikken worden gezet in Nederland, is het zeker dat de van het miljoen vandaag is bereikt.

In een tweet bedankt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vandaag alle partijen die bij het vaccineren betrokken zijn. "Dankzij jullie krijgen we steeds meer grip op het virus en komt het volgende miljoen snel dichterbij", schrijft hij.

Terug naar 'gewoon'

In de bijbehorende video zegt De Jonge dat de hoop is dat half maart de twee miljoenste prik kan worden gegeven, omdat er steeds meer vaccins beschikbaar komen en steeds meer doses worden geleverd: "En hoe sneller we gaan, hoe sneller we terug kunnen naar 'gewoon'. Prik voor prik komen we dichter bij het leven waar we allemaal zo naar snakken. Op dus naar de volgende miljoenen."