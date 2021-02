Kind besmet, klas naar huis: scholen (en ouders) worstelen met coronaregels

Juf van 65-plus

Ook op basisschool Samenspel in Amsterdam Zuidoost werd een besmetting vastgesteld. "Afgelopen maandag bleek één van onze leerlingen positief getest te zijn. Hij was besmet geraakt via zijn vader", vertelt Marijke van Amersfoort, directeur van de school. "En dus moest de hele klas in quarantaine."

Flink balen, vindt Van Amersfoort. "We waren net weer begonnen met de lessen, en dan moet je weer een stap terug doen. Dat is jammer." Ook maakt ze zich zorgen over haar leerkrachten. "De juf van deze klas is ouder dan 65. Daar maak ik me wel veel zorgen over."

Slechts 3 leerlingen getest

Omdat de klas vorige week donderdag voor het laatst contact had gehad met de besmette leerling, mochten de leerlingen zich al op dinsdag, vijf dagen na het contactmoment, laten testen. Bij een positieve test zou het fysieke onderwijs de volgende dag al weer kunnen starten.

De school ging ervan uit dat de leerlingen woensdag weer op school zouden verschijnen. Maar de meeste ouders lieten hun kind niet testen. "Van de 27 kinderen zijn er inmiddels 3 getest. Die volgen nu weer les op school, de rest zit thuis."