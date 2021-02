'Ik bid elke dag dat anderen dit niet mee hoeven te maken'

"De dagen daarna verliepen rustig, maar dat veranderde toen de antibioticakuur stopte. Hij kreeg de maximale hoeveelheid zuurstof en alsnog werden zijn klachten alleen maar erger. Daarom werd hij naar de intensive care gebracht, wat hem een onrustig gevoel gaf. Van een verpleegafdeling met meerdere mensen op een kamer, naar een kamer in je eentje. Vol met apparatuur, piepjes, slangetjes, en nauwelijks bezoek.

En dan was er natuurlijk ook nog corona, dat vooral in de avond toesloeg. Overdag ging het namelijk goed met mijn vader. Hij ging uit bed, las wat in een stoel, was goed aanspreekbaar. Maar zodra hij naar bed ging, werd corona actief. Hij was dan moe, slapper en had geen weerstand meer tegen dat virus.

De verpleegkundigen hebben mij daarom vaak 's nachts moeten bellen, zoals vrijdag. 'Het gaat niet goed met uw vader', kreeg ik midden in de nacht te horen. De verpleegkundige vroeg of ik wilde komen, maar ik wist dat als ik 's nachts naar hem toe zou gaan, ik mijn vader alleen maar onrustiger zou maken. Hij zou denken dat er iets ergs aan de hand zou zijn, dus ik vroeg of ze mij nog een keer wilde bellen als het echt niet anders meer kon. Die nacht ben ik niet meer gebeld."