1 op de 3 kerkuilen overleefde de sneeuw niet: 'Droevig, maar het hoort erbij'

Wij waren blij met de sneeuw en het ijs de afgelopen week, maar voor de kerkuilen in ons land was het een drama. Zo ongeveer één op de drie uilen overleed, schatten kenners, want er was geen eten meer te vinden.

De verklaring is logisch: de kerkuil eet vooral muizen, en als er sneeuw ligt is er geen muis te bekennen, zegt Mary Mombarg van de Kerkuilenwerkgroep Nederland. "Een uil drinkt ook niet. Dus als ze geen voedsel binnenkrijgen, gaan ze snel dood." Overdag jagen Het regende meldingen bij de werkgroep van mensen die een dode uil hadden gevonden. Ook zagen mensen overdag kerkuilen jagen, en dat zie je maar zelden. Een overleden uil in de sneeuw © Netwerk Uilenbescherming Brabant Dat de uilen overdag actief waren, komt ook door de sneeuw. "Ze zijn dan in paniek op zoek naar voedsel, normaal jagen ze als het donker is." Er zijn veel uilen Klinkt heel erg allemaal, maar is dat het ook? Jochem Sloothaak van Netwerk Uilenbescherming Brabant relativeert de sterfte. "Dat je veel dode uilen ziet, betekent ook dat er veel uilen zijn." Een overleden uil. © Netwerk Uilenbescherming Brabant En zo is het, want het ging juist heel goed met de kerkuil de laatste jaren. Er werden op veel plekken uilenkasten geplaatst en uilen werden 'geringd'. Mombarg: "Op die manier konden we goed zien hoe de populatie zich ontwikkelde." Een muizenruiter helpt Opvallend dus die sterfte, maar 'zo is de natuur', zegt Sloothaak. Hij heeft wel tips voor mensen die de kerkuil een handje willen helpen. "Heb aandacht voor je landschap en laat bijvoorbeeld heggetjes en struiken staan en snoei randen van een akker niet weg. Daar zijn dan vervolgens muizen en insecten te vinden. Aan een kaal landschap heeft een uil niks. Want dan zitten er ook geen muizen." Lees ook: Welk dier hoort bij welk spoor in de sneeuw? 'Eekhoorn herken je meteen' Een ander middel wat helpt, is de muizenruiter. "Een winterrestaurant voor uilen", noemt de organisatie Brabants Landschap het. "Het principe is simpel: plaats zes stokken, leg daarbinnen een flinke laag stro en voer elke week wat graan." Muizen en uilen gegarandeerd.