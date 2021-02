Lente op komst! (En het blijft ook wel even warm)

Een flink verschil met afgelopen zaterdag en zondag, toen de plassen en meren bevroren waren. "Afgelopen zaterdag was het in Maastricht rond het vriespunt, nu wordt het komende zaterdag een graad of 16", zegt Nicolien Kroon van Buienradar.

Wind is gedraaid

Of dat een record is, weet ze niet, maar uitzonderlijk is het enorme temperatuurverschil wel. "De wind is gedraaid. We kregen de lucht uit het koude Scandinavië en Rusland, nu komt het uit het warme Spanje. Zulke verschillen in korte tijd, dat gebeurt niet vaak."