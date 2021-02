Toezichthouder verpleeghuis vond alle medewerkers vaccineren geen probleem

De toezichthouder van de Frankelandgroep in Schiedam zegt 'volledig achter het beleid te staan' van het bestuur om alle medewerkers, dus ook de directie en bestuur, te vaccineren. Ook als dat betekent dat ze ruimhartiger vaccineren dan is toegestaan. Verder in dit liveblog: de Tweede Kamer komt vandaag terug van reces om de nieuwe spoedwet over de avondklok te bespreken.

RTL Nieuws