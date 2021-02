Eerste voetbalwedstrijd met publiek nog niet uitverkocht: 'Het loopt niet storm'

Waar het storm liep met de aanmeldingen bij andere testevenementen (waaronder een dancefeest, concert en popfestival), is dat bij de voetbalwedstrijd van zondag nog niet het geval. Er is zondag plek voor 1500 man in het stadion, maar tot nu toe zijn er nog geen 1000 aanmeldingen.

In eerste instantie zijn seizoenskaarthouders aan de beurt om zich aan te melden. "De wedstrijd is nog niet uitverkocht", zegt Te Riele, "en ik weet ook niet of dat nog gaat gebeuren. Maar ook als we minder publiek hebben dan die 1500 man, kunnen we onderzoek doen naar veilige vormen van voetbalwedstrijden met publiek."

Twee keer testen

Te Riele denkt dat de maatregelen voor sommige supporters een brug te ver zijn. Voetbalsupporters die de wedstrijd in het stadion willen bijwonen, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: