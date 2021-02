Haar amputatie voelde als een verlossing, maar Dianne moest er wel zelf om vragen

In 2014 was Dianne al een rechtszaak gestart tegen de chirurg die geen kijkoperatie had gedaan. Die zaak vorderde inmiddels en het medisch tuchtcollege gaf Dianne gelijk. "Maar toen een week voor de civiele zaak haar letselschadeadvocaat plotseling overleed, kantelde alles."

"We kregen een vervanger die snel had moeten inlezen en die werd weggeblazen door de advocaten en adviseurs van het ziekenhuis. Ik heb toen besloten om met de hele zaak te stoppen en me weer te focussen op de positieve dingen in het leven, in plaats van alle negatieve energie die de rechtszaak mij kostte."

'Ik heb meerdere keren gedacht aan het einde'

Fysiek was Dianne op, maar mentaal was het nu ook gedaan. "Ik voelde me niet gehoord, niet begrepen." De altijd zo positieve Brabantse zag het niet meer zitten. "Ik zag dat mijn familie er ook onder leed, en mijn bedrijf. Er werd toch vaak over gepraat en het zorgde ook voor financiële stress. Ik voelde me zo schuldig. Ik werd depressief, heb meerdere keren echt nagedacht over het einde. Het feit dat ik mijn man en zoon dit niet wilde aandoen heeft me hier gehouden."

Dianne: "Gelukkig ben ik sterk genoeg geweest om hulp te zoeken en heeft een traumapsycholoog mij geholpen weer waarde in het leven te zien."