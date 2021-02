Politie: bij zoektocht gevonden lichaam is van vermiste Ichelle (29)

De politie vond het stoffelijk overschot vanmiddag in een kanaal in het buitengebied van de Zeeuwse gemeente Sluis, bij Oostburg. De zoektocht was vanochtend begonnen 'na meerdere aanwijzingen', zei een politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws.

Enige verdachte

Sinds vorige week zit een 44-jarige vrouw uit Aardenburg vast die wordt verdacht van moord. Zij is de enige verdachte en heeft een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. In dezelfde straat bevindt zich het naaiatelier van Van de Velde.