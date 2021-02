Sem (7) redt jongetje (2) uit wak: 'Hij trok hem aan zijn capuchon op de kant'

"We zijn er meteen naartoe gerend en hebben ons zoontje in warme kleren gewikkeld. Het was even flink schrikken. Voor iedereen. Ook voor Sem."

Lilly vervolgt: "Gelukkig zijn de kinderen nog te jong om te bedenken wat er had kunnen gebeuren. Het is allemaal goed afgelopen."

Bedankje

Lilly stuurde een bedankje naar de plaatselijke krant Flevopost. "'Sem krijgt ook een grote kampioensbeker met 'held' erop. Want dat is hij", zegt Lilly.

Anderhalve dag later is de rust weer teruggekeerd bij de bevriende gezinnen. "Met mijn zoontje gaat het weer helemaal goed. We hebben het er nog wel een paar keer over gehad. 'Schaatsen is heel koud en nat', zegt hij dan."

Volgens Lilly is de actie van Sem een voorbeeld voor alle kinderen. "Als iemand in de problemen raakt, moet je altijd proberen te helpen."