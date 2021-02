Paar daagjes natuurijs: 40.000 schaatsers naar ziekenhuis

Er werden zaterdag en zondag vijf tot tien keer meer traumaoperaties per ziekenhuis uitgevoerd dan gemiddeld in een weekend zonder natuurijs. In sommige ziekenhuizen zijn zo veel patiënten geopereerd aan een gebroken heup dat de materialen op waren.

Opgeschaald

De meeste ziekenhuizen hadden zich volgens de NVT voorbereid op de drukte door de spoedeisende hulp te bemannen met extra artsen en verpleegkundigen, traumachirurgen en gipsverbandmeesters.

Ook hadden vrijwel alle geïnventariseerde ziekenhuizen de operatiecapaciteit opgeschaald door het openstellen van extra operatiekamers. Onder meer traumachirurgen en anesthesiologen draaiden dubbele diensten.

Winterpret

Hoewel dus duizenden mensen gewond raakten op het ijs, zorgde het koude winterweer de afgelopen week ook voor veel plezier en gezelligheid. Sneeuwbalgevechten, sleeën, schaatsen, ijszeilen en zelfs kunstschaatsen. Een terugblik op een week winterpret.