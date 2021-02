Voedingscentrum waarschuwt: gebruik geen bamboebekers of -servies

"Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van dit soort servies gevolgen heeft voor de gezondheid op de lange termijn", zegt expert voedselveiligheid Wieke van der Vossen op de site van het Voedingscentrum. De NVWA heeft winkels die servies van melamine met bamboe of maïs verkopen opgeroepen hun producten uit de handel te halen.

Baby's en kinderen

Bij baby's en kleine kinderen is het risico op gezondheidsproblemen voor formaldehyde groter dan bij volwassenen, omdat zij in verhouding tot hun lichaamsgewicht meer van deze stof binnen kunnen krijgen.

Ouders van kinderen tot 3 jaar krijgen daarom het advies om alle producten waar melamine in zit alleen te gebruiken voor koude of lauwe maaltijden, en ze niet in de magnetron of (op hoge temperatuur) in de vaatwasser te doen. Formaldehyde komt vooral vrij bij temperaturen boven de 70 graden Celsius. Als er bamboe of maïs in het servies zit, dan is het advies om het ook voor kleine kinderen helemaal niet te gebruiken.