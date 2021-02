Politie weet wie man is die vorige week in rolstoel werd achtergelaten door familie

De politie heeft achterhaald wie de man is die vorige week door zijn familie werd achtergelaten in Rijswijk. De man, die midden in de nacht door een voorbijganger werd gevonden, kan door zijn beperking niet praten en had geen papieren bij zich, wat het onderzoek bemoeilijkte.

De man, van wie de leeftijd rond de 20 jaar werd geschat, had alleen een briefje bij zich. Daar stond op dat zijn moeder niet langer voor hem kon zorgen en zijn familie recent dakloos was geraakt. Onderzoek naar familie Het onderzoek naar zijn familie is nog in volle gang, zegt de politie, die niet bekend heeft gemaakt wie de man is. Ook wil de politie nog graag weten wie de man vlak bij de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan heeft achtergelaten. Lees ook: Man met beperking in rolstoel 's nachts buiten in de kou achtergelaten Wel zei wethouder Larissa Bentvelzen eerder vandaag tegen Omroep West dat het naar omstandigheden goed gaat met de man, die nog wel in het ziekenhuis ligt. Er wordt gezocht naar een woonplek voor hem.