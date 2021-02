Test- en vaccinatielocaties vanmiddag weer open

Mensen die vanochtend getest of gevaccineerd zouden worden, moeten opnieuw een afspraak maken.

Zeeland is alweer open

In Zeeland zijn de eerste testlocaties alweer open. Ook de twee vaccinatieplekken in de provincie, in Goes en Terneuzen, zijn weer open. Alleen de teststraat in Sint Maartensdijk (Tholen) blijft de hele dag dicht.

Ook in de regio Brabant-Zuidoost wordt weer getest en gevaccineerd. Aan het einde van de ochtend openen de locaties in het noorden van Noord-Holland, op de teststraat in Opmeer na.