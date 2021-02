De lente komt eraan: '17 graden, en de zon komt tevoorschijn'

Het is een vreemde gewaarwording. Dit weekend dronken we massaal warme chocolademelk, bonden we de schaatsen onder en gooiden we sneeuwballen, maar dat is helemaal voorbij. "Deze week moet je even doorkomen, maar dit weekend wordt het genieten", zegt Dorrestein.

17 graden

Zaterdag kan het al een graad of 15 worden, maar zondag wordt duidelijk de mooiste dag van de week, weet Dorrestein. Hij verwacht 17 graden in het zuiden, zo'n 15 in het midden van het land en het noorden moet het doen met 10 tot 13 graden.