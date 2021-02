Wetenschapsorganisatie NWO gehackt: subsidieaanvragen stilgelegd

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is gehackt. Daardoor is het netwerk van de organisatie voorlopig niet te gebruiken, meldt de NWO op haar website, die het nog wel doet. De behandeling van aanvragen voor subsidie voor onderzoek is stilgelegd. Het is onduidelijk wanneer die weer wordt opgestart.

De organisatie geeft geen duidelijkheid over de manier waarop de hack tot stand is gekomen. "Geen van de applicaties die op het netwerk van NWO draaien is momenteel toegankelijk", schrijft de organisatie. Onder andere mailadressen en officesoftware van de NWO zijn niet meer benaderbaar. Lees ook: Wetenschappelijke onderzoeken vanaf 2020 gratis online De NWO laat weten dat de applicatie die gebruikt wordt om subsidieaanvragen af te handelen, waarschijnlijk niet door de hack is geraakt. Dat komt omdat die op een andere server draait. Toch is die server voor de zekerheid helemaal afgesloten voor gebruikers. 1 miljard per jaar Het is onduidelijk wanneer de systemen weer bereikbaar zullen zijn. "Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen", luidt de verklaring. "NWO zal de komende weken bekijken hoe en wanneer het subsidieproces weer kan worden opgestart." De NWO is opgericht om Nederlandse wetenschappers te stimuleren. De organisatie kent elk jaar bijna 1 miljard euro toe aan financiering voor onderzoekers. De organisatie reikt elk jaar de Spinozapremie en de Stevinpremie uit, de 'Nederlandse Nobelprijzen'.