Utrechtse horecaondernemers willen Elfkroegentocht: 'Baken van hoop'

Coronaproof?

Schreutelkamp heeft het initiatief dinsdag gemeld bij de gemeente Utrecht. "Ik heb gebeld en gemaild, maar nog niets gehoord. Ze kunnen mensen niet verbieden het ijs op te gaan. En we leiden alles in goede banen." De gemeente was vandaag niet meer bereikbaar voor commentaar.

Het plan wordt al flink gedeeld op sociale media. "Ik krijg heel veel leuke reacties. Alles staat klaar. Zodra het kan, print ik kaartjes uit. Deelname is gratis."

Duimen

Eén ding heeft hij niet in de hand: het weer. "Het wordt spannend of het hard genoeg gaat vriezen. Ik ga duimen."

En dat is nodig, want vanaf maandag gaat het dooien. "Er ligt nu een dun laagje, maar je kunt nog niet op het ijs staan. Als het gaat lukken, mik ik op zondag. De laatste keer dat je kon schaatsen op de grachten was in 2012. Het wordt dus wel weer een keer tijd. En we kunnen juist nu wel wat leuks gebruiken."