Mensen met ernstig overgewicht krijgen sneller coronavaccinatie

In de eerste ronde zullen mensen van 63 en 64 gevaccineerd worden, net als mensen tussen de 18 en 60 die kampen met morbide obesitas (een BMI hoger dan 40), een ernstige longaandoening of het syndroom van Down. Zij kunnen vanaf volgende week gevaccineerd worden met het AstraZeneca-vaccin.

Volgens het CBS zijn er in Nederland zo'n 100.000 volwassenen met morbide obesitas.

Beperkte beschikbaarheid

In een volgende ronde zijn de jongere thuiswonende 60-plussers aan de beurt. Het vaccin is nog beperkt beschikbaar. Daarom kan het tot in maart duren voor elke huisartsenpraktijk in Nederland bevoorraad is.