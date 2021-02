Actie voor Jason (3): 'Waarschijnlijk is dit zijn laatste verjaardag, hij moet stralen'

Arno: "We ontdekten het toen Jason nog geen jaar was. Hij liep achter met zijn groei. Er was iets niet goed, we zagen het. Mijn vrouw was toen net zwanger van Chloë."

Wereld stort in

Arno en zijn vrouw drongen meerdere keren aan op uitgebreid onderzoek, maar artsen stelden dat uit. Als Arno op een avond op de bank zit en Jason recht voor zijn ogen met zijn hele lichaam in shock raakt, is de paniek compleet. Jason belandde op de spoedeisende hulp.

Na meerdere onderzoeken werd duidelijk dat hij de zeldzame ziekte van Leigh heeft. "Ik zie ons nog zitten in dat kamertje met de artsen", zegt Arno. "Ze vertelden ons over de aandoening. We hadden er nog nooit van gehoord. Woorden als: 'korte levensverwachting', 'blind worden' en 'doof' vielen. Je wereld stort in. Een waas was het ook. Onwerkelijk."

Huilen als een klein kind

En dat is tot op de dag van vandaag. "Ik ben een grote vent, maar soms huil ik als een kleine jongen. Eigenlijk hebben we het nog altijd niet geaccepteerd. Omdat we er de tijd nog niet voor hebben gehad. We moeten door. Voor Jason, voor de kinderen."