'Ben je gek geworden, lul?' Schipper vaart ijs kapot op Amsterdamse gracht

Omstanders hebben de politie ingeschakeld. De man heeft een proces-verbaal gekregen, bevestigt een woordvoerder van de Amsterdamse politie.

Vaarverbod

Sinds afgelopen zaterdag is in Amsterdam de zogeheten IJsnota van kracht. Door een aantal maatregelen wordt de kans op ijsgroei in de stad vergroot. Zo zijn de sluizen gesloten en geldt een vaarverbod in een aantal grachten.

Op die manier hoopt de gemeente dat het ijs sneller en beter aangroeit, zodat er mogelijk dit weekend geschaatst kan worden op de grachten.