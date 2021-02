Nog een paar bitterkoude dagen, volgende week lijkt de winter voorbij

Even dooien

Slecht nieuws voor schaatsliefhebbers dus. Alle ogen zijn gericht op de komende dagen: en die worden ijskoud. "Vannacht was het -10 en op sommige plekken zelfs -14. Een goede nacht voor het ijs dus. Vandaag is het helder en zonnig en blijft het ook vriezen. Ik verwacht temperaturen van -4 in het oosten en rond het vriespunt in het westen."

Alleen in de kustprovincies en in het noorden kan het kort even gaan dooien.