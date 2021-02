Mark Rutte: 'Onmogelijk om in een kabinet te gaan zitten met Baudet'

"Ik zag het al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes – die overigens passen in een beeld dat we al langer van hem zien – is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten", zegt Rutte. "Die appjes gaan alle grenzen over. Het is zo walgelijk, homofoob, racistisch... Het is echt verschrikkelijk."

Intelligentie

EW, voorheen Elsevier, schreef gisteren over uitgelekte WhatsApp-berichten van vooraanstaande Forum voor Democratie-leden. Daaruit blijkt onder meer dat Baudet de intelligentie van witte mensen superieur vindt aan die van latino's en afro-Amerikanen. Over het IQ schrijft Baudet in een appje: "Blank 110, Hispanic 90, Afro 75. Of iets dergelijks."