Dutchbatters: erkenning ministerie 'beter laat dan nooit'

Nijeboer zegt het goed te vinden dat het kabinet deze stap neemt, maar heeft nog wel wat vragen over de details. Zo is hij benieuwd wanneer het kabinet met de verklaring komt. Die wordt als het aan Bijleveld ligt door de premier uitgesproken tijdens een bijeenkomst met de veteranen, maar wanneer die kan plaatsvinden is door corona onzeker. Nijeboer hoopt morgen in een gesprek met de minister antwoorden te krijgen op zijn vragen.

Onjuistheden tegenspreken

Hij hoopt dan ook te horen of het ministerie actief onjuistheden over Dutchbat in de media gaat tegenspreken. "De minister is hierover in de brief niet heel concreet", vindt hij. En hij hoopt dat Defensie niet alleen veteranen gaat helpen die willen terugkeren naar Srebrenica, maar ook familieleden van veteranen die mee willen gaan op zo'n reis.