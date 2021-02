Vrouw wilde brand stichten bij avondklokrellen: 4 maanden cel

De vrouw had verschillende opruiende berichten gestuurd in chatgroepen. Volgens de rechter was het haar bedoeling om samen met de 26-jarige man te gaan rellen in Malden (Gelderland). Ze schreef onder meer in een bericht: "Ik ben onderweg benzine halen, dus kom. Wij maken geen grappen."

Medeplichtigheid

De man werd veroordeeld tot acht weken cel, waarvan vier voorwaardelijk, voor medeplichtigheid aan het treffen van voorbereidingshandelingen voor brandstichting. De straffen van allebei zijn gelijk aan de eisen van de officier van justitie.