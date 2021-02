Spontane après-ski in Amsterdam: 'Een beetje vrolijkheid in deze tijd'

Dat zegt McWou, die liever niet met zijn echte naam in de media wil, tegen RTL Nieuws. Sinds de avondklok van kracht is, draait hij af en toe muziek vanuit zijn zolderraam in de Amsterdamse Van Woustraat. "We moeten iets in deze tijden, we doen dit om het allemaal een beetje leuker te maken."

Rookmachine

Een paar keer per week verplaatst McWou zijn muziekinstallatie naar zijn zolderraam, meestal zit hij daar dan met een vriend. "En de rookmachine en de bellenblaasmachine. Ja, we pakken het groots aan." Hij draait elke keer maar een paar hitjes. "Meestal beginnen we rond 21.00 uur, dan draaien we vijf nummers, en daarna is het stil."

Kort maar krachtig, maar het wordt gewaardeerd: "Elke keer als we muziek draaien, zien we overal buren die meedansen vanachter hun ramen. Het is echt voor de leuk, een beetje gezelligheid in de buurt."

Spontaan dansen

Afgelopen zondag werd die gezelligheid naar een nog hoger plan getild. "Ik kwam 's middags thuis van een wandeling door de stad, en we dachten: we zetten even wat après-ski-hitjes aan."

En wat er toen gebeurde, had McWou zelf ook niet verwacht. "Vrijwel iedereen op straat begon spontaan mee te dansen. Het was echt geweldig om dat zo vanuit mijn zolderraam te kunnen zien."

Beelden van het spontane après-skifeest werden veelvuldig gedeeld: