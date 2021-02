61 zwaar vervuilde hondjes uit huis gehaald in Twente

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) was al een keer eerder in de woning geweest, toen waren er 25 hondjes. De eigenaresse kreeg toen maatregelen opgelegd omdat de verzorging van de dieren onder de maat was, maar toen de inspectie terugkwam was de situatie duidelijk alleen maar erger geworden.

Verstoppen

De eigenaresse probeerde een deel van de 61 hondjes nog te verstoppen in kattenbenches en kastjes, maar tevergeefs. Veel hondjes hadden een zwaar vervuilde vacht en de vloer van het huis was volgens de inspectiedienst bezaaid met uitwerpselen en doordrenkt met urine. Ook waren er vier vogels in smerige kooien.

De LID en de dierenpolitie hebben de dieren in beslag genomen en naar een opvangadres gebracht, waar ze worden nagekeken door een dierenarts en goed verzorgd worden. Justitie zal beslissen wat er met de eigenaresse gebeurt.