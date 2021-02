Nijmeegse Vierdaagse gaat ook dit jaar niet door vanwege corona

Als belangrijkste redenen om de Vierdaagse niet door te laten gaan, noemt de organisatie dat de kans dat we in juli nog te maken hebben met de 1,5 metermaatregelen groot is, iets wat moeilijk te handhaven is tijdens het lopen en voor het publiek. Daarnaast zijn het feest en het publiek volgens de organisatie onmisbaar voor de Vierdaagse. Ook is de vraag of de vaccinatiegraad in Nederland in de derde week van juli – wanneer de Vierdaagse gepland stond – wel hoog genoeg is.

'Alle mogelijkheden onderzocht'

De stichting zegt de afgelopen maanden alle mogelijkheden te hebben onderzocht om het evenement toch te kunnen organiseren, zoals het verplaatsen naar een andere datum of de mogelijkheid om meerdere routes tegelijkertijd te laten lopen, zodat minder mensen op de route zijn. Maar geen van de onderzochte opties is volgens de organisatie haalbaar of wenselijk.