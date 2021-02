NS rijdt morgen alleen met sprinters vanwege strenge vorst

De NS zet morgen vanwege de kou alleen sprinters in. De politie heeft in Weesp een onderkoelde man gevonden, die 54 kilometer had gelopen. Dat had hij gedaan nadat was gebleken dat de treinen niet reden. Lees alles over het winterse weer in dit liveblog.

Eerst nog even de hoogtepunten: Het is bitter koud vandaag. Tot 18.00 uur geldt code oranje in Noord-Holland, Groningen en Friesland. Als het niet hoeft, ga dan niet de weg op.

Er rijden slechts 'mondjesmaat' treinen vandaag. Morgen zet de NS alleen sprinters in.

Kunnen we schaatsen? Je leest het hier

Grote kans dat je pakketje vertraging oploopt. Bezorgen is onder deze omstandigheden lastig.

Elfstedentocht? Als het veilig kan, dan mag het, vindt de Tweede Kamer

Sneeuwt bij jou? Bekijk het hier.