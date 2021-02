De wereld is wit, en dus denken we (voor even) niet aan corona

Hoe dichter bij de binnenstad, hoe drukker het wordt. Dat is altijd zo natuurlijk, maar dit keer extra, ziet ook Bastiaan, die samen met zijn vriendin even de stad in is. Voelt het té druk? "Ik heb wel een beetje mixed feelings", zegt hij.

'IJsdag zoals vroeger met andere regels'

In het centrum van Utrecht wordt de anderhalve meter inderdaad niet door iedereen aangehouden, vooral in de nauwe straatjes met veel horeca is het soms hutjemutje. Toch is dat ook wel weer fijn. Bastiaan: "Je denkt door de sneeuw toch even minder aan corona. Het is een lekkere ijsdag zoals vroeger, maar met iets andere regels."