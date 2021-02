Sneeuw én wind nemen af, na morgen 'prachtig winterweer'

De felle sneeuwval die we nu in een groot deel van het land hebben, wordt nog iets intensiever, maar daarna neemt hij vanuit het zuiden af. In Limburg en Zeeland begint het nu al droger te worden, en rond 18.00 uur vanavond is dat in het gebied onder de lijn Den Haag/Arnhem gebeurd, verwacht Schambergen. "Dan sneeuwt het in het zuiden en midden nog wel, maar wel minder hard dan nu."

Weinig verschil gevoelstemperatuur

Ook de wind wordt langzaamaan iets minder fel. Nu zijn er in het noorden windstoten tot 75 kilometer per uur en op de Wadden lokaal zelfs tot 100, morgen zijn die maximaal 50 kilometer per uur. Maar qua gevoelstemperatuur gaan we daar weinig van merken, denkt Schambergen.

"Nu hebben we uitschieters in de gevoelstemperatuur naar -18 graden, maar morgen wordt het alsnog rond de -5 of -6 graden, met wat sneeuw en windstoten tot maximaal 50 kilometer per uur. Dan is de gevoelstemperatuur -14. Of je dat verschil echt gaat voelen, betwijfel ik."