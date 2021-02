Het is écht koud: gevoelstemperatuur vandaag tot -18 graden

Het gevaarlijkst is de combinatie van sneeuw met de harde wind: de hele dag wordt windkracht 5 of 6 verwacht. Dat zorgt ervoor dat de sneeuw opwaait en sneeuwduinen veroorzaakt. In de regio Nijmegen zijn al van die sneeuwduinen gespot van 60 centimeter hoog, en die kunnen nog wel tot een meter hoog worden, verwacht Schambergen.

Het blijft ook nog wel even sneeuwen, en ook in Zuid-Limburg kan het later vandaag toch nog een beetje wit worden. "Pas in de avond en nacht neemt de intensiteit echt af", verwacht Schambergen, "maar ook morgen overdag kan er vanuit het oosten weer wat sneeuw vallen."

-18 graden

Daarnaast is de kou iets om goed op te letten. De daadwerkelijke temperaturen liggen al een eind onder nul, maar de gevoelstemperaturen zijn door de wind nog een stuk lager. "In het noordoosten van het land kan die -18 worden, en in de rest van het land is de gevoelstemperatuur ook dik onder de -10, op veel plaatsen -14 of -15. De komende dagen wordt dat niet beter. Het wordt een ijskoude week, en of het volgende week warmer wordt, is nog niet duidelijk."