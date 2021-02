150.000 ouderen in de knel: te slecht ter been voor vaccinatie

Mevrouw Olde Bolhaar is niet de enige voor wie het lastig is om naar een priklocatie te komen. Volgens een schatting van de GGD gaat het om bijna 150.000 80-plussers bij wie het niet lukt om door de GGD gevaccineerd te worden.

Buitengewoon ernstig

Zij kunnen uiteindelijk via hun huisarts een prik krijgen, maar wanneer de huisartsen hun coronavaccins geleverd krijgen, is nog totaal onduidelijk. "We weten het gewoon niet", zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). "We weten ook niet welke vaccins we uiteindelijk kunnen gebruiken. Want de vaccins van Pfizer en Moderna zijn niet geschikt voor individuele huisartsenpraktijken, en van AstraZeneca is besloten dat het niet gebruikt mag worden voor ouderen."

En dus is het maar de vraag wanneer de bijna 150.000 80-plussers bij wie het niet lukt om naar een priklocatie te komen, alsnog een vaccin krijgen. "Dat is buitengewoon erg", zegt een woordvoerder van ANBO. "Dit zijn de mensen die het meest ernstig ziek worden, zij hebben de meeste kans om te overlijden. Iedere dag die het langer duurt voor ze een vaccin krijgen, is er een te veel."