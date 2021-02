Omwonenden Tata Steel: 'Stank is in de slaapkamer van mijn kind te ruiken'

"Wij hebben hier dus dagelijks te maken met stank en stof. Maar nu weten we dus ook dat de uitstoot die we dagelijks inademen, kankerverwekkend is en dat je er ziek van wordt. Dat geeft een constante stress. Onze kinderen spelen hier ook buiten, je voelt je soms gewoon schuldig."

'Er moet nu iets gebeuren'

En dus wordt er aangifte gedaan. "We hebben al eerder klachten ingediend, en dan belooft de fabriek met een verbeterprogramma te komen, maar tot op heden verandert er niets. Maar wij wonen hier nu, onze kinderen groeien hier nu op. En dus moet er nu iets gebeuren."

Ten eerste willen ze erkenning. "We willen dat er wordt aangetoond dat wat er hier gebeurt, dat dat niet kan. Blijkbaar vinden we het in Nederland normaal dat als een fabriek maar groot genoeg is, dat de omgeving zich moet schikken naar die fabriek, met alle gevolgen."

Aangifte

Ook willen de omwonenden dat onderdelen van de fabriek gesloten worden. “Zoals de cokesfabriek 2, dat is één van de fabrieken die zeer gevaarlijke stoffen uitstoot en veel stank veroorzaakt. Die is in de jaren '70 gebouwd en voldoet niet meer aan de huidige normen."

De komende tijd hopen de omwonenden dat zoveel mogelijk mensen zich bij de aangifte aansluiten. Dat kan via de website FrisseWind.nu.