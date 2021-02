'Vaccinatiebewijs zou festivalbranche kunnen helpen'

"Op grond van de wet kunnen private partijen in principe vragen om een vaccinatiebewijs als voorwaarde voor de toegang tot diensten of voorzieningen", schrijft de Gezondheidsraad in een brief aan het ministerie. "Een dergelijke maatregel vraagt altijd een afweging van belangen en mag niet leiden tot verboden uitsluiting, discriminatie of schending van privacyregels."

'Negatieve test mag ook'

Per situatie moet volgens de Gezondheidsraad worden gekeken of het weigeren van een persoon gerechtvaardigd is of niet. 'Om absolute uitsluiting te voorkomen, zijn alternatieven van belang. Te denken valt aan een recente negatieve testuitslag of vervangende inspanningen zoals het dragen van een mondkapje.'