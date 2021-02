Gevoelstemperatuur zondag tot -20: 'Het wordt bar, guur en gevaarlijk'

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zeggen ze weleens. En daarom is het goed om je - voordat de winterpret begint – goed voor te bereiden op komend weekend. Vooral in het noorden is de kou, in combinatie met de wind, niet alleen maar leuk.

De gevoelstemperatuur kan lokaal namelijk richting de -20 gaan. De temperatuur blijft zondag flink onder nul, en met een windkracht 7 erbij wordt het pittig. "Het kan voor gevaarlijke situaties zorgen", zegt Marc de Jong van Buienradar. Hopen sneeuw De sneeuw maakt het gevaarlijk, want het kan zijn dat je geen hand voor ogen ziet, zegt De Jong. Dat is in de auto lastig, maar ook lopend kan dat vervelend zijn. "Het kan ook zijn dat de sneeuw zich ophoopt, dan krijg je sneeuwduinen. Dat verwacht ik niet op de snelwegen, maar op kleine Groningse weggetjes kan dat gebeuren. Heb je ineens een meter sneeuw voor je neus." Ook de gladde wegen door ijzel kunnen zeer verraderlijk zijn dit weekend. Maurice Middendorp legt hieronder uit hoe koud het wordt: Bekijk deze video op RTL XL Weerman Maurice Middendorp: 'Het wordt langere tijd echt heel koud' De gevoelstemperatuur op zich kan ook genoeg zijn voor het KNMI om code geel af te geven. Dat gebeurt vanaf een gevoelstemperatuur van -15. Bij een gevoelstemperatuur onder de -20 graden kan het KNMI opschalen naar code oranje. "Het vermelden van de gevoelstemperatuur door de meteorologische diensten is noodzakelijk om koudeletsel, zoals onderkoeling en bevriezing te voorkomen", schrijft het KNMI op de website. Ben je dus in het noorden dit weekend, kleed je dan extra goed aan. En de rest van Nederland? Niet overal in het land wordt het zo bar en boos. In Maastricht bijvoorbeeld blijft het zondag boven 0 en komt de gevoelstemperatuur misschien een paar graden onder nul uit. Ook in Zeeland valt het relatief mee, al kan het daar zondag overdag wel een beetje vriezen. Bekijk hier hoe je de gevoelstemperatuur berekent. © RTL Nieuws In De Bilt wordt een gevoelstemperatuur van rond de -13 verwacht, in het oosten van het land misschien wordt het nog ietsje kouder. Maar het noorden spant de kroon. Winterpret! Waarschuwingen genoeg? Dat lijkt ons wel. Dan is het verder vooral zaak om te genieten van de winter. Want al die sneeuw, als je daar geen mooie sneeuwpop van kunt bouwen... Lees ook: 30 centimeter sneeuw? 'Ga niet zonder winterbanden de weg op'