Advies Gezondheidsraad: vaccin AstraZeneca voor mensen tot 65 jaar

Minister De Jonge schetste gisteren in een Kamerbrief drie scenario's hoe er mogelijk om zou worden gegaan met het AstraZeneca-vaccin. In die brief noemde hij als nadeel van het 60-64-scenario, dat door de verminderde leveringen van AstraZeneca 'de vaccinatie van de zorgmedewerkers uit het resterende deel verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning pas eind maart kan starten'.

Slecht 1,4 miljoen vaccins

"Ook de groep bewoners en medewerkers van instellingen in de intramurale GGZ en 18-60 jarigen met een medische indicatie ontvangen in dit scenario pas later een vaccinatie", schreef De Jonge. Nederland krijgt in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 1,4 miljoen vaccins van de Britse farmaceut, de bedoeling was eerst dat we er 4,5 miljoen zouden krijgen.