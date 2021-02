Samen op de trouwkaart, samen op de rouwkaart."

"Hoe ze elkaar hebben leren kennen? Opa en oma waren vroeger buurjongen en buurmeisje van elkaar. In hun jonge jaren kregen ze al verkering en sindsdien waren ze onafscheidelijk. Het was altijd zo mooi om te zien hoe gek ze op elkaar waren. Ze stonden bekend als een lief stel, dat bijna altijd samen was.

Leen was de liefste en makkelijkste man, vader en opa van de wereld. Hij was altijd bezig met klussen, hardlopen, voetballen, was lid van de filmclub en speelde gitaar in een band. Hij ging er graag op uit en zat vaak in het winkelcentrum te kletsen met zijn vrienden. Zo genoot hij van de kleine dingen in het leven en was hij altijd vrolijk.

En Annie? Zij was de meest zorgzame moeder en oma die je je maar kon wensen. Ze was vaak bezig achter de naaimachine, heeft jarenlang veel vrijwilligerswerk gedaan en hield van de natuur. Haar geluk haalde ze uit het samenzijn met haar kinderen en kleinkinderen.

Leen en Annie hebben samen veel meegemaakt, maar hielden elkaar altijd goed in evenwicht. We hebben als kinderen en kleinkinderen veel tijd met ze mogen doorbrengen, hun huis was ons tweede thuis. Daarbij hebben ze een grote rol gespeeld in onze levens en wij zijn heel dankbaar voor hun onvoorwaardelijke liefde."