30 centimeter sneeuw? 'Ga niet zonder winterbanden de weg op'

"In de nacht van zaterdag op zondag kan plaatselijk een leuk sneeuwdek komen", zei William Huizinga van Buienradar gister al. "Zondagmiddag wordt in het noorden en oosten 20 centimeter sneeuw verwacht, op sommige plekken zelfs nog meer."

Rijkswaterstaat is voorbereid op een weekend met extreem winterweer, verzekert een woordvoerder. Strooiwagens staan klaar, en ook het gebruik van sneeuwschuivers wordt niet uitgesloten. "Die kun je gebruiken vanaf een sneeuwlaag van 2 centimeter. Het is even afwachten of we ze nodig hebben. Als het nodig is kunnen we met 1200 man aan het werk."

Misschien ijzel

Aan de inzet van materieel zal het dus niet liggen volgens Rijkswaterstaat, maar het is natuurlijk wel de vraag hoe hevig het sneeuwt en of het misschien wel weer ijzelt. Daar is moeilijk tegenaan te strooien. Het eerste advies: pas goed op als je de weg opgaat.

Weerman Reinier van den Berg denkt aan forse sneeuwduinen komend weekend: