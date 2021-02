Bedrijven, scholen en horeca mogen vragen om vaccinatiebewijs

"Op grond van de wet kunnen private partijen in principe vragen om een vaccinatiebewijs als voorwaarde voor de toegang tot diensten of voorzieningen", schrijft de Gezondheidsraad in een brief aan het ministerie. "Een dergelijke maatregel vraagt altijd een afweging van belangen en mag niet leiden tot verboden uitsluiting, discriminatie of schending van privacyregels."

Vaccinatie niet verplicht

Een coronavaccinatie is nu niet verplicht, maar het is mogelijk dat er door verschillende instellingen straks wel gevraagd wordt om een vaccinatiebewijs.