Ruim 30 basisscholen West-Brabant weigeren open te gaan

Het gaat om ruim 30 schoolgebouwen in de regio Bergen op Zoom. De organisatie schrijft: "We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze scholen alleen open te stellen als we dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kunnen doen."

Niet open

"Na overweging zijn we tot de conclusie gekomen dat dat op dit moment niet mogelijk is. De scholen van Lowys Porquin zullen daarom vanaf 8 februari niets veranderen in de organisatie van het onderwijs. De schoolgebouwen gaan dus op 8 februari niet open."