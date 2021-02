Celstraf voor gooien bierflesje tijdens avondklokrellen, meer arrestaties

De man was die bewuste avond, 25 januari, op weg naar huis toen hij een groep relschoppers zag in het centrum van Zwolle en besloot zich bij hen aan te sluiten. Naar eigen zeggen liet hij zich meeslepen en gooide hij daarom de fles. Daar had de rechter weinig begrip voor. Hij heeft 'een actieve bijdrage geleverd aan het saboteren van het beleid van de overheid om de pandemie te bestrijden', oordeelde die.

Twee maanden geëist

Het Openbaar Ministerie had twee maanden cel geëist, waarvan vier weken voorwaardelijk, maar rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van de man en of hij eerder met justitie in aanraking was geweest, besloot de rechter tot een iets lagere straf.