RIVM: of er een derde golf komt, hebben we zelf in de hand

En dus is het waarschijnlijk dat de besmettingscijfers in Nederland zullen oplopen. "Dat zagen we ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en we zien hetzelfde in Nederland. Wat we wel zagen in die landen, is dat de maatregelen ook goed werken bij deze variant. Het duurt alleen langer voor ze effect hebben."

Versoepelen

Ondanks de zorgen van het RIVM over de Britse variant zal het kabinet vanavond in een persconferentie aankondigen dat de basisscholen vanaf volgende week opengaan. "Uit de onderzoeken blijkt dat kinderen toch veel minder bijdragen aan de verspreiding van het virus en dat dat ook bij de Britse variant het geval is. Ook worden ze er minder ziek van", zei demissionair minister van Onderwijs, Arie Slob, in deze video: