Avondklok in cijfers: dit gebeurde de afgelopen tijd tussen 21.00 en 4.30 uur

Wat je dan ook zou moeten zien, is dat we – omdat we minder vaak in de auto zitten – vaker thuis zijn. Daarvoor kunnen we Google raadplegen. Waar je telefoon is, ben jij toch?

Minder buiten, dus meer thuis

In de data van Google is te zien dat mensen na de invoering van de avondklok iets meer tijd thuis thuis doorbrengen. Aan het uiteinde van de onderstaande grafiek zie je een kleine stijging. Jasper Bunskoek: "Dat laatste hupje lijkt me het avondklok-effect en is in lijn met wat we na 21.00 uur zien op de wegen."